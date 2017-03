heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Das Essperiment

Das Essperiment geht weiter, doch wie weit muss man fahren, um sich mit regionalen Produkten selbst einzudecken? Was bedeutet das für die Kilometer- und letztlich für die Umweltbilanz? Diesen Fragen versuchen wir in dieser Woche beim Essperiment näher auf den Grund zu gehen: eine erste Zwischenbilanz sozusagen. Natürlich informiert Ernst Schwarz auch in dieser Woche wieder über neue Entdeckungen und - so manch Überraschendes.