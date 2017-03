heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Medizin: Schlaganfall – Thrombektomie

Schlaganfälle sind die häufigste Ursache für schwere Behinderungen. Zeit und die richtige Art der Therapie sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Behandlung. Bei großen Gefäßverschlüssen im Gehirn erzielt man seit wenigen Jahren mit der Thrombektomie sehr gute Therapieerfolge. Diese relativ neue Behandlungsmethode wird nun auch in Wien flächendeckend angeboten, u. a. im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Dr. Julia Ferrari ist Neurologin und Oberärztin in der dortigen Abteilung für Neurologie. Sie ist am Montag auch live zu Gast in „heute leben“.