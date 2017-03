Bürgeranwalt

TAUBENPLAGE DURCH NACHBARN Nachgefragt

In Neusiedl am See stört ein Brieftaubenzüchter mit seinem Hobby seit Jahren seine Nachbarn.



Volksanwältin Brinek hat wiederholt auf entsprechende Landesgesetze verwiesen, die eine Taubenzucht in diesem Ausmaß untersagen. Aber die Gemeinde hat in einem neuen Bescheid die Haltung der Tauben unter Einhaltung gewisser Auflagen erlaubt. Wie geht es weiter?