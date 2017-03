ZIB

In Brüssel beraten die EU-Innenminister über die Asylreform. Österreich startet mit der Umverteilung von Flüchtlingen

- Dazu eine Liveschaltung zu Cornelia Primosch in Brüssel / Türken in Österreich stimmen ab heute über die umstrittene Verfassungsreform von Präsident Erdogan ab / Anti-Muslimischer Rassismus-Report 2016 / Bulgarien nach der Wahl vor schwieriger Regierungsbildung / Eine halbe Million Kinder im Jemen sind laut UNICEF in akuter Gefahr / Sinkender Ölpreis / KTM revidiert den Gewinn für 2016 nach oben / Das Filmarchiv Austria erhält den Vorlass zum Werk von Georg Stefan Troller