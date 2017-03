Zeit im Bild

Österreich will sich nun nicht mehr an der EU-Flüchtlingsverteilung beteiligen, dazu eine Analyse im Studio / Initiative des Sozialministeriums für Langzeitarbeitslose / Auslands-Türken können ab heute über Verfassungsreform abstimmen / Freude bei Angela Merkels CDU nach dem Wahlsieg im Saarland / Schwierige Koalitionsverhandlungen in Bulgarien nach der Wahl / Debatte um Selbstfahrende Autos nach mehreren Unfällen / Dreh zum Spielfilm „Maria Theresia“, der im Herbst im ORF laufen soll