Anl. d. 15. Todestages v. Billy Wilder am 27.3.2017:

In dem Comedy-Klassiker bringt Shirley MacLaine (Oscar-Nominierung und Golden Globe!) als kokettes Straßenmädchen im Pariser Rotlichtviertel den eifersüchtigen Polizisten Jack Lemmon um den Verstand. Oscar für die Film-Musik von André Previn.

Inhalt

Der junge Polizist Nestor Patou verliebt sich bei einer Razzia in das Straßenmädchen Irma La Douce. Am meisten stört ihn jedoch, dass Irma sich auch mit anderen Männern abgibt. Deshalb erfindet Nestor den geheimnisvollen `Lord X`, der wünscht, einziger Kunde Irmas zu sein. Nestor arbeitet schon bald rund um die Uhr, um sich diese kostspielige Doppelrolle leisten zu können.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Jack Lemmon (Nestor Patou)

Shirley MacLaine (Irma La Douce)

Lou Jacobi (Moustache)

Bruce Yarnell (Hippolyte)

Herschel Bernardi (Insp. Lefevre)

REGIE

Billy Wilder

DREHBUCH

Billy Wilder

I.A.L. Diamond

KAMERA

Joseph LaShelle

MUSIK

André Previn

STORY

Alexandre Breffort (Stück)