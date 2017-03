Dobar dan Hrvati

Das Wochenmagazin für die burgenländischen Kroaten mit folgenden geplanten Themen:

*) Neues Lebensmittelgeschäft in Nikitsch/Filež

*) Metron-Preis für Snježana Herek

*) Gedenkstein in Szentpéterfa/Petrovo Selo enthüllt

*) Anti-Terror-Übung

*) Übungsfirmenmesse in der HAK Oberpullendorf

*) 40 Jahre Hajdenjaki

Moderation: Marijana Palatin

Redaktion: Jurica Csenar