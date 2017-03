Zurück zur Natur Monatfon

Maggie Entenfellner besucht in Silbertal Gabi Vonderleu, die sich mit ihrer Keramikwerkstatt einen lang gehegten Traum erfüllt hat. Auch Susanna Ryser hat den Schritt gewagt und ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie verwandelt alte Gegenstände in Schmuckstücke.

In Vandans lebt die Familie Bitschnau. Bei ihnen dreht sich alles nur um ein Thema: Die Montafoner Tracht. In St. Gallenkirch, etwas tiefer im Montafon, steht die Kunsttischlerei von Markus Juen. Sein Spezialgebiet ist ein Möbelstück, das hier in der Gegend in vielen Stuben zu sehen ist: Der Montafoner Tisch.