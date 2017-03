Zurück zur Natur Montafon

Maggie Entenfellner verbringt einen Tag im Montafon und besucht Menschen, die hier im Einklang mit der Natur leben und alte Traditionen pflegen.

In Silbertal, einer versteckten 800-Einwohner-Gemeinde, hat sich Gabi Vonderleu einen lange gehegten Traum erfüllt: Ihre eigene Keramikwerkstatt in einem ehemaligen Kuhstall.

In Schruns, etwas abseits des während der Skisaison oft geschäftigen Treibens im Ortskern, steht eines der ältesten Häuser der Gemeinde. Es ist das Zuhause und der Arbeitsplatz von Susanna Ryser, die hier aus alten Gegenständen neue Schmuckstücke fertigt.

In Vandans lebt die Familie Bitschnau. Bei ihnen dreht sich alles nur um ein Thema: Die Montafoner Tracht. Ulrike ist Obfrau des Vorarlberger Trachtenverbandes, ihr Mann Hermann kümmert sich um die Erhaltung einer traditionellen Kopfbedeckung der Montafoner Tracht, den Schäppel.

In St. Gallenkirch, etwas tiefer im Montafon, steht die Kunsttischlerei von Markus Juen. Sein Spezialgebiet ist ein Möbelstück, das hier in der Gegend in vielen Stuben zu sehen ist: Der Montafoner Tisch.