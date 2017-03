Harrys liabste Hütt'n Der Arlberg

Gleich zwei Bundesländer stehen für Harry Prünster diesmal am Programm: Tirol und Vorarlberg. Das Arlberggebirge, kurz „Der Arlberg“ genannt, bezeichnet den Übergang zwischen Lechtaler Alpen und Verwallgruppe, der Arlbergpass bildet die Grenze zwischen Tirol und Vorarlberg.

Die „Arlberg Thaja“, nur einige 100 Meter von der Passhöhe entfernt, steht auf einer der ältesten Tiroler Almen. Sie wurde vor zwei Jahren abgerissen, neu aufgebaut und von den beiden Jungwirten Christian und Marco Matt übernommen. Christian steht in der Küche und Marco macht das Service,

auf der Speisekarte stehen heimische Spezialitäten wie Schlutzkrapfen und Tiroler Gröschtl.



Jacqueline Brändle von der Albona-Mittelstation erzählt von der langen Geschichte ihrer Familie in Stuben und wieso ihre Hütte den Namen „Mittelstation“ trägt. Die umtriebige Wirtin lebte immer schon voll und ganz für ihren Beruf, früher hat sie in der Wintersaison im Familienbetrieb mitgearbeitet und im Sommer ging es zur Arbeit ins Ausland, einmal sogar mit dem Schiff bis nach Brasilien. Jacqueline serviert Hausmannskost, von ihrer Gulaschsuppe sagt sie selbst, dass sie „die Beste vom ganzen Arlberg sei!“