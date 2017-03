Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Flexibel

In wenigen Wochen will die Regierung ihren Vorschlag für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit präsentieren. Noch sind sich die Sozialpartner in ihren Verhandlungen nicht wesentlich näher gekommen. Die Unternehmer sagen, eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit, inklusive Ausweitung der Tagesarbeitszeit auf 12 Stunden in allen Branchen ist für die Wettbewerbsfähigkeit und somit für die Sicherung der Arbeitsplätze unverzichtbar. Die Arbeiter und Angestellten fürchten Lohneinbußen etwa durch Reduzierung von Zuschlägen aufgrund längerer Durchrechnungszeiten. Dagmar Wohlfahrt berichtet.



Gast im Studio ist Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des Österreichischen Gewerkschaftsbundes