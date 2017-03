Pressestunde mit Andrä Rupprechter, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, ÖVP

Vor sechzig Jahren unterzeichneten sechs Nationen die „Geburtsurkunde“ der Europäischen Union, die Römischen Verträge. Wie stellt sich Bundesminister Rupprechter die Zukunft der EU vor? Wie wird sich die Europapartei ÖVP in der Frage der EU-Reform positionieren? Was bedeuten künftige Freihandelsabkommen für die europäischen Agrarproduzenten?

Wie wird die Klima- und Energiestrategie des Bundes aussehen? Wird es ein Malus für Benzin- und Dieselautos geben und einen Bonus für E-Autos? Rund um die Diskussion zur dritten Piste am Flughafen: Inwieweit sind Umwelt und Wirtschaft ein Gegensatz? Wird das Arbeitsabkommen der Regierung bis zum regulären Wahltermin 2018 halten und wie beurteilt er das Klima in der Koalition?



Die Fragen stellen:



Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“



und



Claudia Dannhauser

ORF





Aktuelle Änderungen vorbehalten!