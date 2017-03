Orientierung Das Religionsmagazin

Demokratische Republik Kongo: Überfälle auf Pfarren

Am Abend des 20. Februar 2017 verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände der katholischen Pfarre St. Kizito in Lubumbashi, der Hauptstadt der Provinz Katanga in der Demokratischen Republik Kongo. Sie verwüsteten Schulklassen, stahlen Computer und Nähmaschinen, vernichteten Schülerakten und setzten die Kirchentür in Brand, bevor sie von der Polizei gestoppt werden konnten. Der Attacke waren ähnliche Kommandoaktionen in anderen Teilen des Landes vorausgegangen. Die Drahtzieher dieser antikirchlichen Exzesse werden im Kreis der Anhänger von Noch-Staatschef Joseph Kabila vermutet. Obwohl seine Amtszeit abgelaufen ist, weigert sich der Präsident, die Macht abzugeben. Die katholischen Bischöfe versuchen, in Verhandlungen mit Präsident und Opposition einen friedlichen Machtwechsel zu gewährleisten und einen drohenden Bürgerkrieg zu verhindern. Dass die Kirche Kabila auf jeden Fall zum Rücktritt bewegen will, wird ihr von einigen seiner Anhänger offensichtlich übelgenommen.

Bericht: Christian Rathner, Länge: 6 Minuten