Monaco 110 Die Wildsau

In einer Berufsschule hat jemand durch das Verstopfen von Waschbecken einen großen Sachschaden verursacht. Schnell gerät der Schüler Andi Ergoldsbacher unter Verdacht, der wegen seiner brutalen Umgangsformen unter den Mitschülern gefürchtet ist. Thomas setzt Ulrich das Messer an die Brust: Entweder er klärt endlich seinen Konflikt mit Inge oder seine Versetzung steht an. Doch leider ruft die Arbeit. Die zwei sollen einen Fall von häuslicher Gewalt untersuchen, bei dem Inge angeschossen wird.



DARSTELLER

Monika Baumgartner (Inge Aschenbrenner)

Markus Brandl (Thomas Aschenbrenner)

Isabel Scholz (Gianna Berluzzi)

Bernhard Conrad (Gerd Frühling)

Gilbert von Sohlern (Robert Dobner)

Georg Veitl (Ulrich Müd)

REGIE

Carsten Meyer-Grohbrügge

DREHBUCH

Thomas Kronthaler

KAMERA

Florian Licht

MUSIK

Cress Mayer Weller