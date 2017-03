Bewusst gesund - Das Magazin

*Lymphödem – Operation lässt hoffen

*Palmöl – ungesund und umweltschädlich

*Gesunder Weg – Nordic Walken gegen Zuckerkrankheit

Lymphödem – Operation lässt hoffen Chirurgische Interventionen bei Lymphödempatientinnen und -patienten galten lange Zeit als nicht zielführend da Lymphgefäße extrem zart sind. Im Wiener AKH wird nun eine neuartige Operationsmethode angeboten, bei der Lymphknoten von einer gesunden Leiste oder Achselhöhle entnommen und an die Problemstelle verpflanzt werden. Diese OP Technik führt zu einer deutlichen Linderung des oft unvorstellbar großen Leidensdrucks der betroffenen Patientinnen und Patienten. Bewusst gesund hat eine Patientin getroffen, die 10 Jahre lang vergeblich versucht hat ihre Krankheit in den Griff zu bekommen. Jetzt, ein Jahr nach der OP, geht es ihr unvergleichlich besser als vorher.



Gestaltung: Gerlinde Scheiber

Palmöl – ungesund und umweltschädlich Palmöl bzw. Palmfett ist ein Pflanzenöl, das aus dem Fruchtfleisch der Früchte der Ölpalme gewonnen wird. Es ist in Waschmitteln, Lippenstiften aber auch Lebensmitteln wie Fertigpizzen, Schokolade oder verschiedenen veganen Produkten enthalten. Palmöl ist billig, geschmacklos und reich an gesättigten Fettsäuren und die Lebensmittelindustrie bringt es fast überall zum Einsatz. Mittlerweile steht es in Verdacht das Risiko an Dickdarm- oder Brustkrebs zu erhöhen. Auch Umweltschützer warnen vor dem immer größer werdenden Verbrauch an Palmöl. Bewusst gesund hat sich das heiß diskutierte Produkt angesehen und Expertinnen befragt.



Gestaltung: Christian Kugler

Gesunder Weg – Nordic Walken gegen Zuckerkrankheit Vor 13 Jahren bekam Renate Raith die Diagnose Diabetes und musste täglich Tabletten schlucken. Als dann in ihrer Umgebung, in Knittelfeld in der Steiermark, eine Nordic Walking Gruppe gegen Diabetes gegründet wurde beschloss sie dabei mitzumachen. Bereits nach einem halben Jahr konnte die inzwischen 67-jährige Steirerin ihren Langzeitzucker soweit senken, dass sie die Medikamente absetzen konnte. Ein Erfolg, der auch die anderen, mittlerweile 103 Mitglieder der Gruppe motiviert jeden Montag pünktlich für eineinhalb Stunden walken zu gehen.



Gestaltung: Steffi Hawlik