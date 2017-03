Zeit im Bild

Optimismus und Mahnungen zum EU-Jubliäumsgipfel in Rom. Dazu eine Liveschaltung nach Rom / Saarland als Testwahl für deutsche Bundestagswahl / Vorgezogene Parlamentswahlen in Bulgarien / Mikl-Leitner tritt Pröll-Erbe an / Landwirtschaftsminister Rupprechter für Dezentralisierung von Bundesbehörden / Verschärfte Regelung für Registrierkassen ab 1. April / Lassnig-Ausstellung in Florentiner Uffizien