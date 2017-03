Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Die rollende Bombe

Paul Wagner, ein Pyromane, bricht aus einer Nervenklinik aus, kapert einen Tanklastwagen und nimmt Kurs auf ein Kinderheim in der Umgebung. Die Polizei schafft es selbst mit Straßensperren nicht, Paul zu stoppen. Der Medicopter übernimmt die Verfolgung aus der Luft, wobei Karin sich abseilt und psychologisch auf Paul einzuwirken versucht. Als sie in Bedrängnis gerät, kommt ihr Ralf zu Hilfe. Paul gerät in Panik und zieht seine Waffe.



Koproduktion RTL/ORF