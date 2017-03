heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Plagiate bezeichnet man auch als Fälschung, Imitat, Imitation, Kopie, oder Nachbildung. Und natürlich sind Markenunternehmen nicht darüber erfreut, wenn ihre Werke oder Designs von anderen unrechtmäßig nachgemacht und zu Billigstpreien verkauft werden. Internationale Konzerne gehen schon lange rechtlich gegen Unternehmen und Personen vor, die ihre Produkte kopieren. Markus Waibel sieht sich heute an, was man unternehmen kann, wenn das eigene Werk gefälscht wird.

Waves For Water

Die NGO-Organisation "Waves For Water" wurde mit einem Ziel gegründet: Sauberes Wasser für alle Menschen bereit zu stellen, die es benötigen. Mittels spezieller Filter, die keinen Stromanschluss benötigen, und die die Organisation selbst vertreibt, wird aus verschmutztem Wasser auch in entlegenen Regionen der Erde Trinkwasser. Ein Salzburger Filmemacher hat die europäische Leitung von "Waves For Water" übernommen, und eine Dokumentation über das Projekt gemacht.



Zu Gast im Studio ist der Regisseur des Films, und Leiter von Waves For Water in Europa, Maximiliam Haidbauer. Und dazu haben wir auch den Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Med Uni Wien geladen.