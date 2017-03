heute leben

Treue Ente brütet auf Wiener Balkon Eine unglaubliche Geschichte ist einer Familie in Wien Kaisermühlen passiert. Die Familie Blauensteiner wohnt in einem Wohnblock mit 50 Parteien. Vor einigen Jahren hat eine Ente beschlossen bei dieser Familie am Balkon einzuziehen, und kommt seither jedes Jahr, um auf einem Blumentopf ihre Eier auszubrüten. So auch heuer wieder. Unsere Kollegin Verena Pawel hat das schnatternde Familienmitglied namens Fridoline, an ihrer Brutstätte im 1. Stock besucht.

Diabetes Ade! In Österreich leiden ca. 600.000 Menschen an der Zuckerkrankheit. Auch bei Markus Berndt wurde vor 5 Jahren Diabetes festgestellt. Medikamente wollte der Unternehmensberater jedoch keine nehmen. Er setzte sich intensiv mit der Krankheit auseinander, stellte seine Ernährung um und sagte Diabetes-Ade! Seine Erfahrungen hat er mittlerweile in 2 Büchern zusammengefast.



Buchtipps:

Diabetes Ade!...und Heilung ist doch möglich!

Autor: Markus Berndt

ISBN: 978-3-200-05001-3



Diabetes Ade!

Autor: Markus Berndt

ISBN: 978-3-200-04283-4



Diabetes Ade! Kochen Backen Naschen

Autor: Markus Berndt

ISBN 978-3950424539

Zeitumstellung Am letzten Sonntag im März, also übermorgen, werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Das bedeutet in der Nacht von 25. auf den 26. März wird die Uhr eine Stunde vor gestellt.

Diese Umstellung soll vor allem Energie sparen helfen, weil das Tageslicht effizienter genutzt wird. Wir haben die Zeitumstellung zum Anlass genommen, uns einmal mit den Uhren groß und klein, handaufgezogen, automatisch und quarzgesteuert auseinanderzusetzen und auch eine Kirchturmuhr zu besuchen. Mit uns: Die Meister ihres Fachs, die ganz „großen“ Uhrmacher.

Temposoph: Franz J. Schweifer Franz J. Schweifer ist eine Mischung aus Philosoph und Zeitforscher – kurz: Temposoph. In seinem neuen Buch „tempo all´ arrabbiata“ wirft er einen kritischen Blick auf das Zeitgefühl und Zeitmanagement vieler Menschen und stellt die zentrale Frage: Warum läuft uns immer die Zeit davon. Anlässlich der bevorstehenden Zeitumstellung philosophieren wir mit ihm über gewonnene und verlorene Stunden und wie man zu mehr Zeit im Leben kommt.



Buchtipp: Tempo all'arrabbiata: Kritische Zeitenblicke eines Temposophen. Eine Zeit-Anthologie für Querdenker (Philosophische Praxis)
Verlag: Kovac, Dr. Verlag; Auflage: 1 (1. Januar 2017)

Verlag: Kovac, Dr. Verlag; Auflage: 1 (1. Januar 2017)

Porträt: Fußmaler Heinz Halwachs Wir besuchen heute den 55-jährigen Heinz Halwachs in Loipersdorf im Burgenland. Er ist eines der Opfer des "Contergan-Skandals" Anfang der 1960er Jahre. Er kam ohne Arme auf die Welt, weil seine Mutter in der Schwangerschaft das Beruhigungsmedikament verschrieben bekam, das seine Erbsubstanz schädigte. Heinz Halwachs hat seine Berufung gefunden - er malt Bilder mit den Füßen.

Infos zu den Kunstwerken von Heinz Halwachs:

Verein der mund- und fußmalenden Künstler in aller Welt e.V.

Im Rietle 25, FL-9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

Tel: +423 232 11 76

Email: vdmfk@vdmfk.li Vereinigung der mund- und fussmalenden Künstler in aller Welt e.V

Backen: Pralinen mit Dirndl Füllung Heute gibt es kleine Kunstwerke aus Schokolade, natürlich selbst gemacht. Wie man bei Süßigkeiten auch ein wenig Zucker sparen kann, weiß Konditormeister Thomas Hagmann aus Krems. Heute gibt es Pralinen mit Dirndl-Füllung.

La Wally in der Wiener Volksoper Die Geierwally ist ein Tiroler Mythos - über die selbstbestimmte Frau, die sich weigert, den Mann zu heiraten, den der Vater für sie bestimmt hat und statt dessen ihr Heil in den Bergen sucht. Die Geier-Wally, ein Roman von Wilhelmine von Hillern aus dem Jahre 1873, wurde mehrmals verfilmt und die Opernfassung "La Wally" gibts ab morgen in der Volksoper!

Stargäste: BlechreizPop Ihr Hit „I kenn di von meinem Handy“ ist ein Youtube-Hit geworden – Blechreiz, das sind fünf jungen und kreative Burschen, die die Welt der Brassmusik mit unglaublichen Eigenkompositionen und Arrangements auf den Kopf stellen. Bei uns geben sie live eine Kostprobe ihres Schaffens.

Romy Nominierungen 2017 Am 22. April wird wieder die Romy, Österreichs populärster Fernseh- und Filmpreis, vergeben. Nachdem wir Ihnen vorgestern und gestern bereits Tarek Leitner und Hanno Settele vorgestellt haben, beide sind in der Kategorie Information nominiert, präsentieren wir Ihnen heute einen weiteren ORF-Star, der auf eine Romy hoffen darf. Andi Knoll ist in der Kategorie Show und Unterhaltung nominiert.

Society: Isabella Großschopf Es gibt eine gute Nachricht auch dem schwedischen Königshaus - Prinzesson Sofia und Prinz Carl Philip werden wieder Eltern! Unsere Societyexpertin Isabella Großschopf weiß wie immer mehr.