Der Alte Therapie für Tote

Die talentierte junge Doktorandin Melanie Gantner treibt tot in einem Badesee. Die Ermittlungen führen Voss und seine Kollegen in ein pharmokologisches Forschungsinstitut. Hatte Melanie sich dort etwa Feinde gemacht?

Am Anfang der neuen Staffel muss „Der Alte“ alias Hauptkommissar Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) erstmals ohne Gerd Heymann (Michael Ande) auskommen. Doch schon bald ist Verstärkung da – denn bereits ab der zweiten von acht neuen Folgen der ORF/ZDF-Krimireihe stößt der junge IT-Spezialist Lennard Wandmann – dargestellt von Thimo Meitner – zum Ermittlungsteam der Münchner Mordkommission: schrullig, ordnungsliebend, anstrengend – aber ein Genie auf seinem Gebiet, der den Kommissaren Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Tom Kupfer (Ludwig Blochberger) bei komplexen Recherchen und kombinatorischen Herausforderungen behilflich sein wird.

Inhalt

Melanie Gantner ist jung, attraktiv und ein vielversprechendes Talent im Bereich der pharmakologischen Forschung. Nach dem Besuch eines Nachtclubs wird in einem Badesee ihre Leiche entdeckt. Pathologin Sommerfeld schließt Tod durch Ertrinken aus. Melanie wurde erstochen. Aktuell hat die begabte Doktorandin an einer Studie zur Heilung von Hepatitis C mitgewirkt. Nicht alles ist dabei offenbar mit rechten Dingen zugegangen. Hauptkommissar Voss und sein Team stoßen bald auf Manipulationen.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss)

Stefanie Stumph (Annabell Lorenz)

Ludwig Blochberger (Tom Kupfer)

Thimo Meitner (Lenny Wandmann)

Christina Rainer (Franziska Sommerfeld)

Rainer Bock (Werner Schmedtmann)

Johannes Zirner (Paul Schmedtmann)

Michael Mendl (Fred Gantner)

Gesine Cukrowski (Julia Scheuer)

REGIE

Andreas Morell

DREHBUCH

Johannes Rotter

Michael Gantenberg

Klaus Wolfertstetter

KAMERA

Thomas von Kreisler

MUSIK

Titus Vollmer

Eberhard Schoener