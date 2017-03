Universum History „Das Zeitalter der Extreme“

Historiker/innen gilt das 20. Jahrhundert als „Zeitalter der Extreme“: Es bringt Diktatoren hervor wie Adolf Hitler, der mit seinem Machtstreben den Zweiten Weltkrieg auslöst und den industrialisierten Massenmord verantwortet, oder seinen Widersacher Josef Stalin, der Millionen Menschen durch politische Säuberungen und Arbeitslager ermorden lässt. Es bringt Massenvernichtungswaffen hervor wie die Atombombe, die bei ihrem ersten Einsatz in Hiroshima und Nagasaki Tausende Menschen das Leben kostet. Die menschliche Destruktivität wird zur Schlüsselfrage. Mehr denn jemals zuvor stehen moderne Gesellschaften vor einem moralischen Dilemma: Ist der Mensch in der Lage, die Wissenschaft zu seinem Vorteil einzusetzen?

Der friedliche Kampf

Daneben kann der Mensch auch die Option der Gewaltlosigkeit wählen. Sie ist die größte Macht, die ihm zur Verfügung steht – laut Mahatma Gandhi. Mit dieser Überzeugung zwingt der Inder Gandhi das Britische Empire in die Knie und führt sein Land in die Freiheit. Und bis heute inspiriert er Menschen rund um den Erdball zum friedlichen Widerstand. Das gilt auch für die Aufständischen vom Platz des Himmlischen Friedens in Peking, die im Jahr 1989 für mehr Freiheit und Demokratie in ihrem Land auf die Straße gehen.



Gewalt und Brutalität haben die Errungenschaften und Erfindungen des 20. Jahrhunderts in den Hintergrund gedrängt. Trotzdem ist es auch das Zeitalter eines unglaublichen Fortschritts. Die Menschen greifen nach den Sternen: Sie fliegen ins Weltall und landen zum ersten Mal auf dem Mond. Die Antibabypille wird erfunden und erfolgreich auf den Markt gebracht – sie ist Mitauslöser der sexuellen Revolution des 20. Jahrhunderts.