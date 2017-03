ZIB

Österreichs Wirtschaft wächst wieder stärker - auch die Arbeitslosigkeit stabilisiert sich /Gipfelgespräch zum Arbeitnehmerschutz in Österreich / Dazu ein Gespräch mit Wirtschaftsminister Mitterlehner live im Studio / Weiter Streit zwischen Verteidigungs- und Innenminister um die Aufnahme von Flüchtlingen in Österreich / EU feiert 60 Jahre römische Verträge / Weitere Verhaftungen nach dem Anschlag von London / Blamage für Donald Trump vor erster Abstimmung im Parlament / Deutscher Bundestag stimmt für Einführung der Maut / „Art Austria“ in Wien