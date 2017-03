Eco

Gefragte Autos: die neuen Modelle und die höchsten Rabatte

Mit dem Frühling beginnt auch die Autosaison. Mit großen Werbekampagnen werden in diesen Wochen die neuen Modelle beworben. Händler und Hersteller locken außerdem mit Rabatten, um die Verkäufe anzukurbeln. Allerdings, heuer fallen die Nachlässe und Preisaktionen nicht so üppig aus, wie in den letzten Jahren. Mit ein Grund ist die steigende Nachfrage; die Verkaufszahlen müssen weniger gestützt werden. ECO zeigt die Trends des Autofrühlings. So werden Dieselautos trotz der Diskussion um künftige Fahrverbote in Deutschland noch immer gerne gekauft. Und bei den vielen neuen Typen an Elektroautos ist es immer noch der hohe Anschaffungspreis, der Käufer abschreckt. Bericht: Johannes Ruprecht und Hans Wu