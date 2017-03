Im Durchschnitt konsumieren wir in Österreich viermal so viel Zucker, wie von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen wird. Die Folgen sind fatal. Immer mehr Menschen leiden unter Übergewicht, Diabetes und Herzkreislauferkrankungen.

Zucker ist mittlerweile in nahezu allen industriell produzierten Lebensmitteln. Zucker ist billig, macht Lebensmittel haltbar und sorgt für den richtigen Geschmack. Auf den Verpackungen von Fertigprodukten und Getränken versteckt sich der Zucker meist hinter komplizierten Namen. Und die Lebensmittelindustrie versucht mit immer neuen Werbemitteln ihre Produkte an die Konsumenten zu bringen. „Der Zucker ist eine Droge. Das muss man wissen“, warnt die Ärztin Heila Rexeisen. „Die Entzugserscheinungen sind definitiv mit jenen eines richtigen Rauschgifts zu vergleichen. Es ist fast schwieriger einen Patienten vom Zucker wegzubekommen, als vom Heroin oder Kokain.“ Doktorin Heila Reixeisen behandelt seit Jahren Diabetes-Kranke mit Wundheilungsstörungen.

„Der Zucker zerstört deinen ganzen Körper“, warnt der ebenfalls an Diabetes erkrankte Johann Hirschl. Er sagt: „Mit dem Süßen hab ich mich immer belohnt. Es ist die Wohlstandsgesellschaft. Man kann sich einfach alles leisten mit fatalen Folgen.“ Durch den Diabetes spürt Herr Hirschl seine Füße nicht mehr, so hat er viel zu spät bemerkt, dass eine Wunde am Fuß nicht heilte. Heute fährt er dreimal in der Woche von Mürzzuschlag in die Praxis von Chirurgin Rexeisen. Er hofft, dass ihm durch die langwierige Behandlung die Amputation seines Fußes erspart bleibt.