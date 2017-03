heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

In den USA sind Sammelklagen gang und gäbe. In Österreich, wird dieses jouristische Mittel nur selten angewandt. Für eine Sammelklage braucht es Kläger, die sich zusammen schließen und auch finanzielle Mittel, um diese Sammelklagen durchzuführen. Peter Kolba, der ehemals für den VKI gearbeitet hat, gründete eine eigene Plattform und tritt für die Rechte von Verbrauchern, Unternehmen und Investoren ein. Wie diese Plattform arbeiter, das hat sich Benedict Feichtner angesehen.

Die moderne Beauty-Medizin will bei der Faltenbekämfpung gerne behilflich sein und bringt ständig neue High-Tech Geräte und Methoden auf den Markt, die potentiellen KundInnen vor allem eines ersparen möchten: aufwendige Operationen, Schmerzen und lange Ausfallszeiten. Falten glätten mit Wellen oder Schall sind zum Beispiel zwei Methoden, die ohne Skalpell auskommen und trotzdem Haut verjüngen sollen. Die sogenannte "Thermage" versucht mittels Radiofrequenz schlaffe Haut wieder erstrahlen zu lassen, die "Ultherapie" will diesen Effekt mit Ultraschall erzielen. Onka Takats hat sich beide Geräte angesehen.

Zucker

Was man salopp als „Alterszucker“ bezeichnet hat, betrifft heute immer mehr junge Menschen. Einer der Gründe: Wir essen zu viel, und vor allem zu viel Süßes. Und das heimtückische daran: Wir merken es oft nicht einmal. Fast in allen industriell hergestellten Fertigprodukten steckt Zucker. Schätzungen zufolge wird im Jahr 2030 jeder zehnte Österreicher an Diabetes leiden. Kim Kadlec von "Am Schauplatz, berichtet über das Geschäft mit dem Zucker.



TV-Tipp:

Am Schauplatz, heute, 21.05 Uhr, ORF 2.