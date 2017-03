Die Neuigkeiten ihrer Schwangerschaft versetzen Lena (diesjährige Romy-Nominee Patricia Aulitzky ) nicht gerade in Jubelstimmung. Je länger sie darüber schweigt, desto schwieriger wird es für sie, mit Quirin darüber zu sprechen.

In der letzten Folge der dritten Staffel muss sich Lena mit ihrer Schwangerschaft und dem Kindsvater Quirin auseinandersetzen. Ob es wohl ein Happy End gibt? Für Nachschub ist auf alle Fälle gesorgt: ab April entstehen im Berchtesgadener Land vier neue Doppelfolgen, die voraussichtlich im Frühjahr 2018 im ORF ausgestrahlt werden.

Lena ist schwanger! Statt in Begeisterungsstürme zu verfallen, verlässt sie jedoch die Kraft. Auch ohne Babybauch bewältigt Lena ihren turbulenten Alltag kaum noch. Zudem scheint sich ihr freiheitsliebender Freund gar keine eigenen Kinder zu wünschen. Als Lena endlich den Mut fasst, Quirin einzuweihen, hat dieser längst Wind von der Sache bekommen und fühlt sich übergangen. Basti erkennt, wie sehr er immer noch an Franz hängt. Indes riskiert Eliana aus Angst vor einer Abschiebung leichtfertig Kopf und Kragen. Koproduktion ZDF/ORF DARSTELLER Patricia Aulitzky (Lena Lorenz) Eva Mattes (Eva Lorenz) Fred Stillkrauth (Leopold Lorenz) Raban Bieling (Bastian Pfeiffer) Jens Atzorn (Quirin Pankofer) Marie-Christine Friedrich (Rosa Edlinger) René Geisler (Theo Hugenbauer) Stefanie von Poser (Anna Hugenbauer) Jessica Maria Garbe (Eliana Ramirez) REGIE Sophie Allet-Coche

Voten Sie mit bei der Romy 2017: Patricia Aulitzky ist nominiert in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin TV-Film/Kino“. Die Verleihung des österreichischen Publikumspreises findet am 22. April 2017 in der Wiener Hofburg statt. Moderatoren sind wie bereits im Vorjahr Katharina Straßer und Andi Knoll.

