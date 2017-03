Pan Am Der Hurrikan

Auf dem Flug nach Caracas zeigt ein sympathischer älterer Passagier Symptome eines Herzinfarkts. Um ihm schnellstmöglich medizinische Hilfe zukommen zu lassen, zögert Pilot Dean nicht lange und landet mit einem riskanten Manöver in Haiti. Dort allerdings herrschen gerade Unruhen. Ted und Colette begeben sich daher in große Gefahr, als sie sich nachts auf die Suche nach einem Arzt machen. Aber auch die Sicherheit der an Bord verbleibenden Fluggäste und Crewmitglieder ist keineswegs garantiert.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)