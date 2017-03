Sturm der Liebe Teil 2652

Besorgt registriert Clara einen Streit zwischen den Brüdern. Worum es geht, bleibt vorerst im Dunkeln. Von William unter Druck gesetzt, gibt Adrian gegenüber seinem Bruder zu, sich in Clara verliebt zu haben. Indes hofft Desirée, ihre Ehe zu retten, indem sie Adrians Eifersucht weckt. Werner will Charlotte in ihre vertraute Umgebung verfrachten, weil sich dadurch die Chancen erhöhen könnten, dass sie rasch ihr Gedächtnis zurückerlangt. Doch die alte Saalfeld-Wohnung befindet sich mittlerweile in fremder Hand.