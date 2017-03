Wege zum Glück Kapitel 287

Am Morgen nach einem feucht-fröhlichen Fest erwacht Patrizia neben Viktorias Verlobtem im Bett. Sie ist von sich selbst überrascht. So weit wollte Patrizia eigentlich nicht gehen. Währenddessen tun sich Julia und Daniel immer noch schwer damit, die schrecklichen Neuigkeiten zu akzeptieren. Nina bereitet sich auf einen gemeinsamen Nachmittag mit ihrer Tochter vor. Sie ist nervös, weil sie endlich reinen Tisch machen will.



Koproduktion ZDF/ORF