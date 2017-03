ZIB

IS bekennt sich zu Anschlag in London / Antwerpen: Polizei verhindert Fahrt in Menschenmenge / Über 100 Tote bei Explosion in Mossul / Verteidigungsminister Doskozil will keine Flüchtlinge aus Italien übernehmen / 3. Piste: Flughafen und NÖ bekämpfen Bauverbot / USA: Abstimmung über neues Gesundheitsgesetz / Explosion in größtem Munitionslager der Ukraine