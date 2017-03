Menschen & Mächte „HITLER UND DIE KINDER VOM OBERSALZBERG“

Sie waren damals noch Kinder oder Jugendliche, lebten mit Ihren Familien in der Stadt Salzburg oder am Obersalzberg, gleich über der Grenze gelegen, nahe dem bayerischen Berchtesgaden. Dort wo Hitlers Sommerresidenz lag, der Berghof.

.. erzählt Marga Benkert. Das hatte mit ihrem Vater zu tun, zuständig für den Straßenbau am Obersalzberg. „Es war ein gewisser Stolz dabei zu sein, denn als Kind war man leicht zu begeistern.“ sagt der Salzburger Herbert Holzer. Er gehörte zu einem „Fanfarenzug“ der zu Hitlers Geburtstag am Berghof aufspielte.

So wurden am Berghof Beschlüsse zu einigen der größten NS – Verbrechen gefasst: etwa Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen zu ermorden, der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion und auch der Beschluss alle jüdischen Ghettos zu liquidieren, entschieden von SS-Führer Heinrich Himmler und Adolf Hitler am 19. Juni 1943.

Etwa Zdenek Hulka aus der tschechischen Stadt Cheb, in den Jahren 1943 bis 1944 zur Zwangsarbeit für den Bunkerbau eingeteilt. Er berichtet von den lebensbedrohlichen Arbeitsbedingungen. Fast täglich gibt es Tote und Verletzte. Auch die Angst vor der Deportation in ein KZ ist ständiger Begleiter, denn man weiß von den systematischen Morden im nahegelegenen KZ- Dachau.

Zur Parallelität von Idylle und Schrecken gehört auch die in Wochenschaufilmen, aber vor allem via Fotos reproduzierte Inszenierung des volksnahen und vermeintlich kinderliebenden „Führers“.

Mit propagandistischer Perfektion bedient sich Hitlers Leibfotograf Heinrich Hoffmann der Motive der heilen Bergwelt, um Hitler mit Erwachsenen und Kindern in dieser Kulisse zu inszenieren. Über 4,3 Milliarden Fotos dieser Art gelangen so in Umlauf. Um gezielt Kinder und Jugendliche anzusprechen, können diese Bilder in eigens dafür gedruckte Sammelalben eingeklebt werden.