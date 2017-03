In the Land of Blood and Honey ("In the Land of Blood and Honey") Angelina Jolies erste Regiearbeit

Eindrucksvolles Regiedebüt von Oscarpreisträgerin Angelina Jolie, die auch das Drehbuch zu diesem ergreifenden Drama verfasst hat. Die leidenschaftliche Liebe der Protagonisten zerbricht am Misstrauen, das die Gräuel des Bosnienkrieges mit sich bringen. Golden-Globe-Nominierung für Bester Fremdsprachiger Film.

Inhalt 1992, Bosnien und Herzegowina. Die Bosnierin Ajla und der Serbe Danijel verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Ihr Glück ist nur von kurzer Dauer. Der Ausbruch des Bürgerkriegs entzweit die beiden. Er wird Soldat, sie landet als Muslima in einem Internierungslager. Dort versucht Danijel sie zu schützen, so gut er nur kann. Als er ihr zur Flucht verhilft, nimmt er sie bei sich auf. Frei ist Ajla dennoch nicht. Trotz ihrer Leidenschaft füreinander, bleibt zwischen den beiden das Misstrauen bestehen. Bis es zum Verrat kommt.

DARSTELLER Zara Marjanovic (Ajla Ekmecic)

Goran Kostic (Danijel Vukojevic)

Rade Serbedzija (Nebosja Vukojevic)

Vanessa Glodjo (Lejla Ekmecic)

Nikola Duricko (Darko)

Branko Duric (Aleksandar)

REGIE und DREHBUCH Angelina Jolie