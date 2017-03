ZIB

Erster Jahrestag der Anschläge in Brüssel - Liveschaltung nach Brüssel / Bomben auf Flüchtlingsunterkunft in Syrien: über 30 Tote Zivilisten / Sobotka startet Infokampagne zur freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen / Österreicher sparen mehr / Grüne gegen Freihandelsabkommen / Angst in Peru vor Monsterwellen / James Blunt stellt neues Album vor