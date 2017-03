ORF-Premiere: Treibjagd im Dorf Dritte Runde der Heimat-Trilogie

In der Fortsetzung des ORF-Erfolgs "Ein Geheimnis im Dorf – Schwester und Bruder" steht nun ein schrecklicher Schießunfall im Zentrum des Geschehens, der das Dorfgefüge durcheinanderwirbelt und das frische Liebesglück von Bürgermeisterin Irene und ihrem Mann Franz (Max von Thun) belastet. Wieder mit starker österreichischer Besetzung, u.a. mit den diesjährigen Romy-Nominees Franziska Weisz und Manuel Rubey.

Inhalt Bei Schießübungen des 13-jährigen Franzi im Steinbruch ereignet sich ein schrecklicher Unfall. Eine Kugel verfehlt ihr Ziel und trifft seinen Großvater, Altbauer Anton Wolf. Während Anton ins Koma fällt, bleiben die wahren Umstände der Tat vorerst unbekannt. Stattdessen verbreitet sich das Gerücht im Dorf, Franzis Vater Franz sei der Schütze, zumal es ständig Streit zwischen Vater und Sohn über die Bewirtschaftung des Bauernhofs gegeben hat. Eine regelrechte Treibjagd im Dorf nimmt ihren Anfang.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Franziska Weisz (Irene Wolf)

Max von Thun (Franz Wolf)

Manuel Rubey (Josef Wolf)

August Schmölzer (Anton Wolf)

Enzo Gaier (Franzi Wolf)

Edita Malovčić (Kommissarin Seren Haran)

Franziska Walser (Erna Heller)

Wolfgang Rauh (Konrad Reich)

Sissy Höfferer (Amalie Kemmer)

Nicole Beutler (Friederike)

REGIE

Peter Keglevic

DREHBUCH

Konstanze Breitebner

KAMERA

Emre Erkmen

MUSIK

Jürgen Ecke

Teil III der "Dorf"-Saga Nach den überragenden Publikumserfolgen von „Die Fremde und das Dorf“ im Jahre 2014 und „Ein Geheimnis im Dorf – Schwester und Bruder“ im Jahr 2016 folgt mit „Treibjagd im Dorf“ die Fortsetzung der Romy-gekrönten Heimatfilmreihe. Ein vierter Teil ist bereits in Planung.



Der Salzburger Peter Keglevic ("Du bist nicht allein – Die Roy Black Story") übernahm auch bei der Fortsetzung die Regie und drehte erneut im bilderbuchschönen Tragöß in der Steiermark. Das Drehbuch stammt wieder aus der Feder von Konstanze Breitebner, die diesmal die Männer in den Vordergrund stellt und die komplexen Vater-Sohn-Konflikte durchleuchtet. Produzent Wolfgang Rest setzte einmal mehr auf sein bewährtes Schauspielerensemble: Franziska Weisz, Max von Thun, August Schmölzer, Franziska Walser und Sissy Höfferer stehen erneut vor der Kamera. Wieder mit dabei ist der inzwischen 14-jährige Jungstar Enzo Gaier, der mit der Jugendbuchverfilmung "Das Pferd auf dem Balkon" seinen Durchbruch feierte.

Auch Manuel Rubey ("Braunschlag") ist nach seiner Abwesenheit im zweiten Teil wieder mit an Bord. Als rebellischer Sohn von August Schmölzer kommt er aus Italien auf Heimatbesuch nach Tragöß und steht seinem des Mordes verdächtigten Bruder bei.

IHRE STIMME IST GEFRAGT! Voten Sie mit bei der Romy 2017: Franziska Weisz ist nominiert in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin TV-Film/Kino“. Der Wiener Schauspieler und Sänger ("Falco - verdammt wir leben noch!") Manuel Rubey ist mit einer Nominierung in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler TV-Film/Kino“ vertreten.



Die Verleihung des österreichischen Publikumspreises findet am 22. April 2017 in der Wiener Hofburg statt. ORF 2 überträgt live ab 21.10 Uhr. Für eine launige Gala sorgt heuer erneut das Moderatorenduo Andi Knoll und Schauspielerin Katharina Straßer („Schnell ermittelt“).

FRANZISKA WEISZ Franziska Weisz (36) übernimmt zum dritten Mal die Rolle der Bürgermeisterin Irene Wolf und ist in "Treibjagd im Dorf" hin- und hergerissen zwischen ihrer Verantwortung als Erste Frau im Dorf und der Solidarität zu ihrem Mann Franz. Die neue "NDR Tatort"-Kommissarin an der Seite von Wotan Wilke Möhring zeigt sich erneut äußerst wandlungsfähig in ihrer Rolle als toughe Politikerin, verletzliche Frau und leidenschaftliche Geliebte. Für die Schauspielerin war der Dreh wie ein Heimkommen und sie war froh über die Möglichkeit, die Nuancen und Facetten ihrer Figur in 3x90 Minuten etwas mehr ausschöpfen zu können, als bei einem einzelnen TV-Film. Bei der diesjährigen Romy-Verleihung am 22. April 2017 in der Wiener Hofburg darf die gebürtige Wienerin auf eine Trophäe in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin TV-Film/Kino“ hoffen.

Starke Frauenrollen Im Film werden zwei neue Frauenfiguren eingeführt, die Geheimnisse aufdecken, von denen keiner etwas ahnen konnte. Eine davon wird von Edita Malovčić (i. Bild; "Blutschwestern") gespielt, die als Kommissarin Seren Haran keinen Stein auf dem anderen lässt. Nicole Beutler ("Der Bergdoktor") gibt die geheimnisvolle Fremde Friederike.

MAX VON THUN Für den 40-jährigen Schauspieler waren die Dreharbeiten des dritten Teils ein wenig wie ein Klassentreffen: "Die Stimmung ist gut, man kennt sich, man ist eingespielt, man muss nicht mehr so viel kommunizieren, weil es ganz einfach funktioniert..."



Der beliebte Schauspieler und Moderator kam am 21. Februar 1977 in München als Sohn von Austro-Mime Friedrich von Thun und dessen erster Ehefrau Gabriele Bleyler zur Welt. Nach diversen Rollen in TV-Movies und Serien war es vor allem seine Darstellung des rebellischen Kaisersohnes in Robert Dornhelms Historienevent "Kronprinz Rudolf", der ihm internationale Anerkennung einbrachte. Zudem ist der schauspielernde Adelsspross über seine Urgroßtante mit dem tragischen Titelhelden verwandt. 2005 wurde Thun als beliebtester männlicher Schauspieler mit einer Romy ausgezeichnet. Nach dem Publikumshit "Traumfrauen" im Jahre 2015 war er im Jahr darauf als bindungsgestörter Womanizer in der Komödie "Gut zu Vögeln" zu sehen.



LEIDENSCHAFTLICHER MUSIKER

Neben der Schauspielerei hat sich Max von Thun ganz seiner zweiten Leidenschaft, der Musik, verschrieben und mit seiner Band „77“ (nach seinem Geburtsjahr) anno 2007 sein Debütalbum mit dem selbstironischen Titel "Greatest Hits Vol. I" auf den Markt geworfen.



PRIVATES

Seit dem Jahre 2009 ist der fesche Frauenschwarm in den festen Händen von Designerin Kim Eberle. Im Frühjahr 2013 wurden die beiden erstmals Eltern.

„Treibjagd im Dorf“ ist eine Koproduktion von ORF, ZDF und FILM27, hergestellt von FILM27 mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria und CINESTYRIA Filmcommission and Fonds.

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?

LIVE-STREAM UND VOD Diese Sendung wird auch als Live-Stream in der ORF-TV-Thek angeboten und ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr abrufbar.