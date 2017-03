heute konkret

Tuberkulose in Österreich | Zucker das süße Gift | Mietzinsüberprüfung

Durch die Sendung führt Münire Inam

Tuberkulose in Österreich Tuberkulose ist nach wie vor eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten. 2015 sind weltweit rund 10,4 Millionen Menschen an TBC erkrankt, für beinahe jeden Fünften endet diese Krankheit tödlich. Die meisten Erkrankungen gibt es in Entwicklungs- und Schwellenländern, aber auch in Österreich sind wir jedes Jahr mit Tuberkulosefällen konfrontiert, erst im Februar wurde eine Erkrankung in Tirol bekannt, im Dezember zwei Erkrankungen in Oberösterreich. Aber wie verbreitet sich dieser Erreger und wie geht man hierzulande damit um? Judith Langasch über den Kampf der Medizin und der Behörden gegen die gefährliche Krankheit.

Zucker das süße Gift Die Österreicher nehmen im Durchschnitt täglich viermal soviel Zucker zu sich wie die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt und auch die Aufnahme von Kohlehydraten insgesamt ist meist viel zu hoch. Manche Konsumenten versuchen dieser Falle zu entkommen, indem sie sich “Low Carb” ernähren, also vor allem Nahrungsmittel kaufen, in denen möglichst wenig Kohlehydrate enthalten sind. Wie sinnvoll, wie aufwändig und vor allem: wie teuer ist es, wenn man weniger Kohlehydrate und Zucker zu sich nimmt und dennoch nicht auf den üppigen Genuss verzichten will? Christian Kugler berichtet.



Mietzinsüberprüfung 90 % aller Mieten im Altbau sind zu hoch. Das stellt die Mietervereinigung in Wien fest. Bis zu 19 € pro Quadratmeter zahlt man in der Hauptstadt dem größten Wohnungsmarkt Österreichs. Zu groß die Nachfrage, zu klein das Angebot. Die Mietpreise sind vor allem in den Ballungsräumen heiß umkämpft. Wie sie sich entwickeln und was man tun kann, wenn man zu viel Miete bezahlt. Vanessa Böttcher berichtet.