Zukunft des Geldes In einer brandneuen Studie über die Zukunft des Geldes formuliert das Zukunftsinstitut fünf Szenarien, wie sich unser Umgang mit Geld, die Beziehung zu den Banken, zu Besitz und unsere Vorstellung von Reichtum in den nächsten Jahren verändern wird. Dazu ist der Zukunftsforscher Harry Gatterer live im heute leben Studio.

Grüne Antibiotika Können Sie sich vorstellen, was mit „Grünen Antibiotika“ gemeint ist? Das sind Pflanzen, die unsere Immunabwehr stärken und uns vor Bakterien schützen sollen. Wie das gehen soll und wann man doch zu Antibiotika in Tablettenform greifen kann sehen Sie jetzt: Wir haben eine „Akademische Expertin für Arznei- und Wildpflanzen“ in Oberösterreich besucht, früher hat man „Kräuterhexe“ gesagt!

Goût de/ Good France 2017 Die Französische Küche ist weltberühmt. Ob Sterne, Hauben oder sonstige Restaurantführer alles orientiert sich an dieser Küche. Unter dem Motto "Good France" soll der 21. März der Tag der französischen Küche sein. Mehr als 2000 Köche auf allen fünf Kontinenten präsentieren ihr Menü. So auch rund 20 Küchenchefs und Restaurants in Österreich. Unser Reporter Jan Matejcek hat sich auf "Häferlgucker-Tour" begeben und zwar dort wo die französische Küche zu hause ist.

Restauratoren der Aristokratie Restauratoren der Aristokratie sind Andrea und Richard Addison. Diskretion ist ihr oberstes Gebot, denn Möbel haben auch ihre Sprache und können viel über die hohen Herrschaften erzählen.

Kochen: Kalbsgulasch mit Bärlauch-Löffelnockerl Die warmen Temperaturen lassen die Blumen, die Bäume und auch den Bärlauch sprießen, den hat uns Wirtin Ulli Amon-Jell, vom Gasthaus Jell in Krems, heute mitgebracht und bereichert damit ein traditionelles österreichisches Gericht. Heute gibt es Kalbsgulasch mit Bärlauch-Löffelnockerl.



Gasthaus Jell

Hoher Markt 8-9

3500 Krems an der Donau, Österreich

Tel.: +43 (2732) 82345

Master of Wine Ausbildung Ausbildungen in Sachen Wein gibt es ja viele, die mit Abstand schwierigste und weltweit anspruchsvollste ist die zum „Master of Wine“. Die Ausbildung ist sehr kosten- und zeitintensiv. Doch wer diesen Titel einmal inne hat zählt zweifellos zu den Top-Weinfachleuten rund um den Globus. Eine junge Diplomsommelier hat die Ambition in den Olymp der Weinwelt aufzusteigen und nimmt dafür sehr viel in Kauf.





Hofmeisterei Hirtzberger

Hauptstraße 74

3610 Wösendorf in der Wachau

T: 02715-22931

E: restaurant@hofmeisterei.at

Pilates für die Schultern Vielen Menschen bereiten Schulter bzw. Schultergürtel immer wieder Schmerzen. Mit schonenden und richtig ausgeführten Kräftigungsübungen kann man Schmerzen wegtrainieren oder - noch besser - vorbeugen. Pilates-Trainerin Ruth Biber und Physiotherapeutin Katharina Huemer zeigen uns, wie das funktioniert.

Patricia Hill Erste Bühnenerfahrungen hat sie schon in jungen Jahren gesammelt, mit ihrer ehemaligen Rock-Band war sie auf Tournee. Jetzt startet die Wiener Sängerin Patricia Hill mit einer neuen Band durch: wir haben sie bei der Veröffentlichung ihres Debüt-Albums besucht.

Stargast: Alexander Goebel „Mann sein“ ist nicht leicht – wie er trotzdem „seinen Mann steht“ und welche Rolle für Goebel die Frauen spielen, darüber spricht er in „heute leben“.