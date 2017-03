Im Herzen des Lichts - Die Nacht der Primadonnen

In Taormina, in dem weltbekannten griechischen Amphitheater, trafen sich 2001 zwölf Gesangsdiven aus aller Welt. Unter der Leitung von André Heller ließen sie an dem magisch erleuchteten Ort ihre einzigartigen Stimmen erklingen.