heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Alarmierend sind die Zahlen der jugendlichen Raucher in Österreich. Im internationalen Vergleich liegen die heimischen 15-Jährigen an der Spitze: 29 Prozent aller 15-jährigen Mädchen rauchen laut OECD-Zahlen, bei den Burschen ist es jeder Vierte. Das Zigarettenverbot für unter 18-Jährige muss nicht zwingend vom Bund beschlossen werden. Familienministerin Karmasin sieht auch die Möglichkeit, bei den Bundesländern anzusetzen und über ein Verkaufsverbot bis 18 Jahre zu diskutieren.

Gedopte Hobbysportler

Bauch weg- Muskel her. Seit den 1980-gern gibt es hierzulande einen Fitnessboom, der bis heute ungebrochen ist. Laut WKO schwitzen etwa 9% der Österreicherinnen und Österreicher regelmäßig in Fitnesscentern - und Alle wollen sie eines - das Trainingsziel möglichst schnell erreichen.

Der Markt für Sportnahrungsmittel wächst stetig und auch Nahrungsergänzungsmittel werden vermehrt konsumiert. Alles nur für die perfekte Figur.

Wie sicher all diese Mittel sind, und welche Wirkung und Nebenwirkungen sie erzielen, das hat Patricia Aradi recherchiert.



Zu Gast im Studio ist Personal Trainer Ulf Gottsberger, der über Erfahrungen mit seinen Klienten spricht.