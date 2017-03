heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

In Österreich leiden mindestens 600.000 Menschen an der Zuckerkrankheit. Männer haben biologisch grundsätzlich ein höheres Risiko, an Diabetes zu erkranken. Frauen erkranken später, sie sind durch die weiblichen Hormone zunächst geschützt. Sie haben allerdings im späteren Alter ein höheres Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt wie Männer. Die Behandlung der Zuckerkrankheit sollte daher geschlechtsspezifisch sein. Studiogast: Univ. Prof. Alexandra Kautzky-Willer, Internistin, Endokrinologin, Gender-Medizinerin, vor kurzem als Wissenschafterin des Jahres vom Club der Wissenschaftsjournalisten ausgezeichnet für ihre Arbeit als Gendermedizinerin und Diabetologin

Barbara Rett trifft Kurt Rydl

Manche behaupten ja Kurt Rydl könne an zwei Orten gleichzeitig sein. So intensiv hat der Superbass in den letzten Jahrzehnten die Opernhäuser der Welt bereist. Jetzt kehrt er heim und ist endlich wieder einmal in Wien zu hören! In der Volksoper-Neuproduktion von Alfredo Catalani's Oper "La Wally", einem Meisterwerk des Verismo, kann er seine gewaltige Stimme ebenso präsentieren wie seine nicht minder gewaltige Bühnenpräsenz. Wobei dem Bass in der Welt der Oper natürlich meist die Bösewichte zugeordnet sind, die Rydl auch mit Leidenschaft verkörpert. Barbara Rett hat ihn zuhause besucht und mit dem österreichischen Kammersänger über brennende Bühnenvorhänge und gute Nerven, die Leidenschaft für Seesterne und die Liebe zur Musik gesprochen und das Kostüm bewundert, in dem er vor unglaublichen 40 Jahren an der Wiener Staatsoper debütiert hat.