Mordversuch vor Polizisten - das Opfer klagt an

„Ich dachte, dass ich sterben muss, dass es das jetzt für mich war“, so schildert Lydia R. ihre letzte Erinnerung an die Messerattacke in ihrer Grazer Wohnung. Ende Jänner hatte sie die Polizei gerufen, weil ihr Ex-Freund vor der Tür randalierte. Als sie den Beamten die Tür öffnete, stürmte der Mann in die Wohnung und stach auf sein Opfer ein. THEMA deckte damals auf, dass die drei Beamten nur wenige Schritte entfernt waren.