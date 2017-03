Bürgeranwalt

In der kommenden Sendung geht es um lärmgeplagte Anrainer.

Die Bettelalm ist eine der beliebtesten Diskotheken Wiens. Doch einige Anrainer fühlen sich durch auf Einlass wartende Gäste gestört. Bis in die Morgenstunden sei es vor der Innenstadt-Disco laut, behaupten die Anrainer. Welche Maßnahmen könnten Abhilfe schaffen?

LÄRM DURCH LOKAL Nachgefragt

Eine Anrainerin des türkischen Lokals Kral in Wien-Favoriten klagt seit Wochen wieder über massive Lärmbelästi-gung, wenn beispielsweise Hochzeiten oder Geburtstage gefeiert werden.



Nach einem Bericht in "BürgerAnwalt" im Vorjahr war es eine Zeit lang ruhiger geworden, doch mittlerweile sei es nebenan im Lokal wieder so laut wie einst, klagt die Anrainerin.