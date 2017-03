Sturm der Liebe Teil 2650

Mit viel Glück ist Charlotte dem Tod noch einmal entkommen. An einen versuchten Selbstmord mag aber weder Werner noch Friedrich glauben. Während Friedrich Beatrice' Zimmer nach verdächtigen Hinweisen durchsucht, eilt Werner an Charlottes Krankenbett, als diese ihr Bewusstsein wiedererlangt. Dort erwartet ihn eine unangenehme Überraschung. William bittet Adrian, sein Trauzeuge zu werden. Derweil versucht André mittels einer Notlüge Melli beizubringen, dass er nicht an Heirat denkt.