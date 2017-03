ZIB

Flüchtlingsgipfel in Rom – Libyen verlangt 800 Millionen Euro / Großbritannien wird den Brexit-Antrag am 29. März stellen / Der FBI-Chef und der NSA-Chef müssen derzeit dem Kongress Rede und Antwort stehen / Der Salzburger Landeshauptmann Haslauer spricht sich für Nationalratswahlen im Herbst 2017 aus / Das Aufladen von Elektrofahrzeugen soll einfacher werden – mit einer Karte kann man dann in ganz Österreich aufladen