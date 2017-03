Rosamunde Pilcher: Dem Himmel so nah

Edwina und Henry Harley werden an ihrem 30. Hochzeitstag mit einer überraschenden Neuigkeit konfrontiert: Ihre Tochter Tessa, die in Paris lebt, ist schwanger. Wer der Vater des Kindes ist, will sie nicht verraten. Während die Harleys zwischen verhaltener Freude und stiller Verzweiflung schwanken, hat ihr Sohn Rodney nur Augen für seine Jugendliebe Anne. Die beiden sind ganz vernarrt ineinander, sodass Anne gar nicht merkt, wie ihr Mann Simon durch gewagte Geschäfte in sein Verderben rennt.



Koproduktion ZDF/ORF