Jürgen Sternow, der Leiter der Spezialabteilung Cyber-Crime des Landeskriminalamtes in Kiel, wurde Opfer eines Mordanschlags. Klaus Borowski und Sarah Brandt werden auf Betreiben des zuständigen Staatsanwalts mit den Ermittlungen betraut.



Wie von Borowski und Brand erwartet, stellt sich der Fall als ziemlich undankbare Aufgabe heraus - denn wie jagt man einen Täter, der in keinerlei Beziehung zum Opfer stand und es mit allen Tricks versteht, sich im Darknet zu verbergen?



Erst als es Brandt gelingt, eine Lücke in der scheinbar perfekten digitalen Tarnung des Auftragsmörders zu entdecken, kommen sie dem Killer auf die Spur.

Hauptdarsteller Axel Milberg (Klaus Borowski)

Sibel Kekilli (Sarah Brandt)

Schauspieler Yung Ngo (Cao)

Mirko Kreibich (Dennis)

Thomas Kügel (Roland Schladitz)

Maximilian Brauer (Hagen Melzer)

Jochen Hägele (Tom Austerlitz)

Michael Rastl (Wolfgang Eisenberg)

Svenja Hermuth (Rosi)

Pjotr Olev (Jürgen Sternow)

Philine Stappenbeck (Julie Sternow)

Buch Thomas Wendrich

Regie David Wnendt