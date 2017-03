Heimat Fremde Heimat Heimat Fremde Heimat

Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Interpersonen sowie Queers werden in über siebzig Ländern der Welt kriminalisiert und sind von Gewalt bedroht. Viele sind in ihren Heimatländern dazu gezwungen versteckt zu leben und ihre Identität zu verleugnen. In der Hoffnung auf ein Leben in Freiheit flüchten viele in Länder, wo sie sich Schutz erhoffen. Auch Österreich gilt als ein „schwulenfreundliches“ Land – schließlich ist für Homosexuelle hier seit 2010 eine Art „Ehe“, die eingetragene Partnerschaft, möglich sowie seit einem Jahr das Adoptionsrecht. Trotzdem stehen Homosexuelle Flüchtlinge auch in Österreich bei ihrem Kampf um Asyl vor Hürden. Čedomira Schlapper berichtet.