dok.film Anl. d. 75. Geb. v. Michael Haneke am 23.3.2017:

Der französische Autor und Filmemacher Yves Montmayeur, seit vielen Jahren ein Vertrauter Hanekes, begibt sich auf eine faszinierende Reise durch Hanekes Kosmos: Beginnend mit "Amour" (2012), der Haneke endgültig auf der Höhe seiner Meisterschaft zeigt, geht es konsequent, Film für Film, "zurück in die Zukunft", bis man im Jahr 1989 gelandet ist – und schließlich wieder in die Gegenwart.

Seine ersten Filme, die in gewisser Weise noch radikaler waren als seine aktuellen, sahen sich vehementer Kritik ausgesetzt, wegen ihrer "Gewalttätigkeit" und ihrer "Düsterkeit". Doch Haneke selbst bestreitet, seit seinem Kinodebüt "Der siebente Kontinent" (1989) auch nur einen Millimeter von seiner Idee von Film abgewichen zu sein. Nicht nur Hanekes große Darstellerinnen, wie Susanne Lothar, Juliette Binoche oder Isabelle Huppert kommen zu Wort; vor allem öffnet sich der als "schwierig" geltende Künstler und legt sein Inneres bloß. Mit Erstaunen erkennt man da nicht nur den großen Theoretiker und Praktiker Haneke, sondern auch einen warmherzigen, heiteren und vor allem in sich ruhenden Mann, der es geschafft hat, seine persönliche Vision zu leben und voranzutreiben.

Wie seine Filme schlüssige und präzise Kommentare zum Zustand der Welt sind, so sorgfältig und punktgenau sind auch Hanekes Überlegungen, die er vor und hinter der Kamera äußert. Wenn sich Regisseur Yves Montmayeur ausgehend von "Amour", dem größten Erfolg des kosmopolitischen Österreichers in der Geschichte zurückbewegt, wird deutlich, welch weiten und oftmals steinigen Weg Michael Haneke zurückgelegt hat, um der Welt und dem Kino dieser Welt seinen persönlichen Stempel aufzudrücken. Regie Yves Montmayeur Dokumentation, AUT/FRA 2012

Im Anschluss an diesen dok.film folgt: "Das weiße Band" (ORF2, 0.00 Uhr).

DOKUMENTARFILM IN ÖSTERREICH



dok.at, die Interessensgemeinschaft Österreichischer Dokumentarfilm, ist der einzige professionelle Filmverband in Österreich, der sich gezielt für den Dokumentarfilm einsetzt.

Die Gruppe umfasst sowohl Regisseure und Regisseurinnen als auch Produktionsfirmen und versteht sich als film- und medienspezifische Lobby der Dokumentarfilmschaffenden in Österreich.

mehr...