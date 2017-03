Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten 90 Jahre Radio in Kärnten

Am 12. Februar 1927 um 11.15 Uhr eröffnete Landeshauptmann Vinzenz Schumy den ersten Kärntner Radiosender auf dem Gelände einer Kaserne mit einer Begrüßungsansprache, die via Äther an ein paar Dutzend Radioapparate übertragen wurde. Großteils wird das Wiener Programm der RAVAG - aus dem der ORF wurde - übernommen, aber bereits am Nachmittag des Eröffnungstages gibt es "Musik- und Gesangsvorträge, Dichtung und Märchen heimischer Künstler." Abwechslungsreiche 90 Jahre sind seit den Anfängen des ersten elektronischen Mediums in Kärnten vergangen: Von selbstgebauten Detektoren über die vielfältigen Möglichkeiten, das Programm in unseren Tagen zu verfolgen, bis zum vernetzten Radio der Zukunft. Von den ersten Landesnachrichten, die von der Sekretärin des Sendeleiters verlesen wurden, bis zum 24 Stunden-Programm eines modernen Senders.

Gestaltung: Klaus Pertl