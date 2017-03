Ein Sommer auf Lanzarote Mitreißende Romanze mit Urlaubsflair

Eine Spirale turbulenter Verwechslungen und brisanter Heimlichkeiten bringt Headhunterin Juliane in eine heikle Situation und führt sie mitten hinein in ein charmantes Liebesabenteuer mit ihrem Kunden Juan. Schwungvolle Romanze vor der prächtigen Kulisse einer wahrlich magischen Insel im Atlantik.

So hat sich Juliane ihre Stippvisite auf Lanzarote nicht vorgestellt. Eigentlich wollte die erfolgreiche Headhunterin nur schnell ihre Mutter besuchen, die auf der Insel eine Bäckerei betreibt, ehe sie für einen Ölkonzern den Spanier Juan Garcia anwirbt. Kaum gelandet, verliert Juliane aber nicht nur ihren Koffer, sondern gleich ihr ganzes Herz an den charmanten Kunden. Weil es in ihrer Branche absolut tabu ist, mit Klienten zu flirten, verheimlicht ihm Juliane aber vorerst ihre wahre Identität, bis es für ein Geständnis fast zu spät ist. DARSTELLER Christina Hecke (Juliane Paul) Ulrike Kriener (Eva Kunz) Fabien Joest Passamonte (Juan Garcia) Julio Arnau Catalá (Sancho Morales) Heio von Stetten (Kai Lenz) Ivan Gallardo (Miguel Rodriguez) Clelia Sarto (Inés Martin) REGIE Jophi Ries DREHBUCH Thomas Kirdorf KAMERA Christof Oefelein MUSIK Sebastian Peter Bender

Magisches Lanzarote

In dem schwungvoll-romantischen Regiedebüt von Schauspieler Jophi Ries ("SOKO Köln") sorgen zwei vertauschte Koffer für höchst vergnügliche romantische Verwicklungen. Komödienprofi Thomas Kirdorf liefert das erfrischend authentische Drehbuch dazu.



Bilderbuchaufnahmen der zauberhaften Kanareninsel Lanzarote, charmante musikalische Untermalung plus ein sympathisches Liebespaar, dargestellt von Christina Hecke ("Kasimir und Karoline") und Fabian Joest Passamonte versetzen den Zuseher in Ferienstimmung.

Ulrike Kriener ("Kommissarin Lucas") setzt ein zusätzliches Glanzlicht als resolute Ökoaktivistin Eva, die mitten im Leben steht, und weiß, was sie will.