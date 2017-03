Monaco 110 Apricot, nicht orange!

Eine Jungmutter legt ihr Neugeborenes in die Babyklappe des Krankenhauses, bereut ihre Entscheidung aber kurz darauf und möchte ihr Kind zurücknehmen. Doch niemand will das Neugeborene gesehen haben!

Inhalt - 'Apricot, nicht orange!', II/2

Kaum hat die mittellose Studentin Bianca ihr Neugeborenes in eine Babyklappe gelegt, bereut sie ihre Entscheidung und will sie rückgängig machen. Doch es ist zu spät, das Kind ist verschwunden! Als von den Betreibern der Babyklappe niemand etwas von dem Kind wissen will, versucht Polizistin Conny Licht ins Dunkel zu bringen. Indes herrscht zwischen Inge und ihrem Kollege Ulrich nach einer Liebesnacht Funkstille. Inge ist gekränkt, weil Ulrich sich offenbar schämt und es bei dem "Ausrutscher" belassen will.



DARSTELLER

Monika Baumgartner (Inge Aschenbrenner)

Markus Brandl (Thomas Aschenbrenner)

Isabel Scholz (Gianna Berluzzi)

Bernhard Conrad (Gerd Frühling)

Gilbert von Sohlern (Robert Dobner)

Georg Veitl (Ulrich Müd)

Sepp Schauer (Arthur Meier)

Alina Sokar (Cornelia Ringlstetter)

REGIE

Carsten Meyer-Grohbrügge

DREHBUCH

Thomas Kronthaler

KAMERA

Florian Licht

MUSIK

Cress Mayer Weller